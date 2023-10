«Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten, aber auch die aktuellen handelspolitischen Konflikte zeigen die hohe Bedeutung des gemeinsamen europäischen Marktes in besonderer Weise auf», sagte der Aussenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. «Daher sind die Chancen auf eine europa- und auch deutschlandfreundlichere Regierung in Polen ein ermutigendes Zeichen.»