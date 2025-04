Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe erwartet. Eine Rezession wurde damit verhindert: Im Schlussvierteljahr 2024 war Europas grösste Volkswirtschaft noch im 0,2 Prozent geschrumpft. Zwei Minus-Quartale in Folge gelten als technische Rezession.