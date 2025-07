Die Vereinbarung sende ein fatales Signal, weil die EU schmerzhafte Zölle in Kauf nehme, kommentierte Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) den erreichten Deal. «Denn auch ein Zollsatz von 15 Prozent wird immense negative Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Industrie haben.» Positiv sei zumindest, dass eine weitere Eskalationsspirale zunächst abgewendet worden sei. Das sah auch der Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI, Wolfgang Grosse Entrup, so: «Wer mit einem Hurrikan rechnet, ist für ein Unwetter dankbar.» Dennoch seien die vereinbarten Zölle zu hoch. «Europas Exporte verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.»