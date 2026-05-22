Der Handel mit dem Ausland nahm im ersten Quartal kräftig zu: So wurden insgesamt 3,3 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert, nachdem im Schlussquartal 2025 noch ein Rückgang der Ausfuhren zu verzeichnen war. Zur positiven Entwicklung zu Jahresbeginn trugen etwa die gestiegenen Exporte von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen ‌sowie Metallen bei. Die Importe erhöhten sich zu Jahresbeginn insgesamt nur leicht - und zwar um 0,1 Prozent.