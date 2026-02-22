«Industriepolitisch bedingte ‌Überkapazitäten, massive Subventionen, ⁠eine verzerrende Wechselkurspolitik sowie der zunehmende Einsatz von Exportkontrollen als geopolitisches Instrument untergraben fairen Wettbewerb und destabilisieren globale Märkte», heisst es in einem der ⁠Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden neuen China-Papier des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft. Wenige Tage vor der Reise von Kanzler Friedrich Merz nach China wird in dem Papier zwar betont, dass China ein ‌zentraler Wirtschafts-, Innovations- und Kooperationspartner bleibe. Es wird auch auf die erheblichen Perspektiven für deutsche Firmen verwiesen. ‌Aber gleichzeitig wird betont, dass sich der Wettbewerb, systemische Risiken, Abhängigkeiten und Wettbewerbsverzerrungen ​deutlich verschärft hätten. «Sie sind zu einer zentralen Herausforderung für Wohlstand und Sicherheit in Europa geworden.» Nötig seien ein europäisch abgestimmter Derisking-Ansatz und notfalls «robuste Defensivmassnahmen» dort, wo wirtschaftliche und nationale Sicherheitsrisiken zunähmen.