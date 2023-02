Laut DIHK-Prognose werden die deutschen Exporte 2023 nur noch um 2,5 Prozent zulegen, nach plus 3,2 Prozent 2022 und plus 9,7 Prozent 2021. Wansleben nannte es das "wirkliche Problem", dass eine entwickelte Volkswirtschaft wie die USA "so schmerzfrei beim Thema local content" sei. Deutschland sei als Exportnation davon abhängig, dass von dem heimischen Standort aus in alle Welt geliefert werden könne: "Also wir leben davon, wenn ich das mal extrem sagen darf, dass es keinen local content gibt. Das macht uns das Leben verdammt schwer, weil die Frage local content weltweit präsent ist und uns auf die Füße fallen wird, bei allen Handelsverträgen, die wir dringend abschließen müssen."