Höchstens «blutleeres Wachstum» im Gesamtjahr

«Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest», sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Konjunkturumfragen beim Ifo-Institut. Vor allem in der Industrie, der es an Neuaufträgen fehle, lasse die Trendwende auf sich warten. Auch beim privaten Konsum laufe die Erholung schleppend.