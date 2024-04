Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass der Aufschwung in der deutschen Wirtschaft an Fahrt gewinnt, insbesondere im Dienstleistungssektor wie dem Tourismus und dem Gastgewerbe. Die Stimmung unter den Unternehmen verbessert sich, während die Zuversicht wächst, dass eine weithin erwartete Winterrezession abgewendet wurde.