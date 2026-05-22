Knapp drei Monate nach dem durch den Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisschock lernen Verbraucher und ‌Wirtschaft allmählich, ⁠mit den Folgen zu leben. So verbesserte sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Mai überraschend - und zwar ⁠auf 84,9 Punkte nach revidierten 84,5 Zählern im April, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Die Forscher sehen Deutschland konjunkturell allerdings ‌noch längst nicht über den Berg, auch wenn die Wirtschaft mit Schwung ins Jahr gestartet ist.