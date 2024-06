«Das ist ein kräftiger Dämpfer zum Ende des zweiten Quartals», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - der Sponsorin der Umfrage. Dafür sorgt vor allem die Industrie: Deren Barometer sank um 2,0 auf 43,4 Zähler. «Es ist wirklich eine zähe Angelegenheit», sagte der Experte. «Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Industriegütern nicht in die Gänge kommen will, trotz eines global verbesserten Umfelds.» Die Neuaufträge aus dem In- und Ausland seien massiv geschrumpft.