Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im Dezember um 0,9 auf 51,5 Punkte. Das sei der tiefste Stand seit vier Monaten, teilte der Finanzdienstleister S&P Global am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit. Damit blieb das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer zwar über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem stabilen Wert gerechnet.