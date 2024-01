Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Hauptgrund dafür sei, dass «deutlich» weniger in Bauten und Ausrüstungen wie etwa Maschinen investiert wurde. In den beiden Vorquartalen hatte es zumindest noch zu einer Stagnation gereicht, Anfang 2023 immerhin zu einem Mini-Plus von 0,1 Prozent. Andere grosse Euro-Länder schnitten zuletzt weit besser ab: In Frankreich stagnierte die Wirtschaft am Jahresende 2023, während Italien ein Plus von 0,2 Prozent und Spanien sogar von 0,6 Prozent schaffte.