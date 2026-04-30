Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie dessen Gegenschläge bremsen seit Ende Februar die Wirtschaft weltweit und hier ​vor allem die Energieversorgung. Wegen des Nahost-Konflikts haben Wirtschaftsforscher ​und Analysten ihre Konjunktur-Prognosen für Deutschland 2026 ​massiv gesenkt. Hatten sie ursprünglich ein Wachstum von mehr als einem Prozent auf ‌dem Zettel, so erwarten viele nur noch einen geringen BIP-Anstieg knapp über der Stagnation. Sollte der Iran-Krieg länger dauern, dürfte das die Wirtschaft weiter bremsen.