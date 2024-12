«Viele Belastungen und Eingriffe»

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) spricht von einer strukturellen Krise, weil entscheidende Rahmenbedingungen am Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig seien. «Die Unternehmen hierzulande müssen in den letzten Jahren viele neue Belastungen und zu viele staatliche Eingriffe verkraften», sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. «Ihr Vertrauen in den Standort ist daher auf einem Tiefpunkt.» Das zeige sich gerade bei den Investitionen, die in diesem Jahr etwa sechs Prozentpunkte unter dem Vor-Corona-Niveau lägen. «Und die Tendenz ist weiter fallend», betonte Jandura. Unter Bezug auf eine DIHK-Umfrage fügte er hinzu: «Ein Drittel der Unternehmen plant, seine Investitionen zu reduzieren. Das sind keine guten Aussichten für zukünftiges Wachstum.» Denn fast 90 Prozent der Investitionen erbringe in Deutschland die Privatwirtschaft.