«Deutsche Unternehmen in China erwarten mehr Rückhalt von der Bundesregierung und eine ausgewogenere Beziehung, die China auch als Partner sieht», sagte Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Nordchina, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. «Denn die derzeitige Wahrnehmung Chinas in Deutschland stellt für die Unternehmen eine erhebliche Hürde dar.» Die aktuelle handelspolitische Lage biete China sowie der EU eine Chance, neue Brücken zu bauen, fügte er in Anspielung auf die US-Zölle und die Unsicherheit im Handel mit den USA hinzu.