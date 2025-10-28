Im deutsch-chinesischen Verhältnis haben zuletzt verschärfte chinesische Exportkontrollen auf seltene Erden grosse Sorge bei deutschen Unternehmen ausgelöst. Die Industrie ist auf diese Metalle angewiesen, weil sie zum Beispiel für Motoren, Turbinen und Sensoren benötigt werden. In den USA belasten höhere Zölle auf EU-Importe die exportstarke deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft steckt seit Jahren in einer Wachstumsschwäche. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, sagte, die deutsche Wirtschaft habe an Leistungsfähigkeit verloren.