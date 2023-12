Die grundsätzliche Einigung auf einen Etat für 2024 dürfte zwar etwas mehr Klarheit in einer insgesamt weiterhin schwierigen Lage bringen, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, am Mittwoch. Es zeigten sich aber auch einige sehr kritische Punkte. «Dazu gehört vor allem die geplante Streichung des Zuschusses für die Netzentgelte», sagte Adrian. «Damit drohen der Wirtschaft in der gesamten Breite zum Jahreswechsel deutlich steigende Strompreise – und das von einem bereits sehr hohen Niveau aus.»