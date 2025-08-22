Daher werden Anleger die anstehenden US-Daten auf mögliche Auswirkungen auf die Fed-Geldpolitik abklopfen. Sie richten ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Zahlen zu den US-Konsumausgaben am Donnerstag. Experten erwarten trotz der US-Einfuhrzölle für Juli eine Beschleunigung des Wachstums auf 0,5 Prozent. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Der zeitgleich veröffentlichte Massstab für die Teuerung, der sogenannte Preis-Deflator, blieb den Prognosen zufolge stabil bei 0,3 Prozent. Diese Kennziffer gilt als bevorzugtes Inflationsbarometer der Fed.