Der Bund wolle ab dem Jahr 2024 zwölf Milliarden Euro in das sogenannte Generationenkapital einzahlen, berichtet das Handelsblatt am Sonntagabend unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen. Diese Summe werde in den Folgejahren jeweils um drei Prozent jährlich erhöht, hiess es. Bis 2035 solle das Generationenkapital ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen.