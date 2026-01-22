Mit Hinweis auf China, Russland und die ‌USA betonte Merz, dass die ‍jahrzehntelange, auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung in den Grundfesten erschüttert ​sei. Die Führungsrolle der USA werde herausgefordert, auf die Washington mit einer radikalen Überarbeitung der Aussen- und Sicherheitspolitik reagiert habe. ‌Die neue internationale Ordnung, die durch ⁠Grossmächte geprägt werde, basiere auf ‌Macht, Stärke und Gewalt. Man sei dem aber nicht ausgeliefert. Europa müsse sich ‍verteidigen können, wettbewerbsfähig werden und geeint auftreten. Er warnte, dass Grossmachtpolitik gefährlich für alle sei – erst für ​kleine Staaten, dann für Mittelmächte und schliesslich auch ‍für die Grossmächte selbst.