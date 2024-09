Erst am Freitag hatte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit Kenia geschlossen, bei dem ebenfalls die Anwerbung von Fachkräften im Mittelpunkt stand. Aus beiden Ländern gibt es relativ wenige Personen, die aus Deutschland wieder in ihre Heimat abgeschoben werden müssen. In Regierungskreisen wurde zugleich einem britischen Medienbericht energisch widersprochen, dass es angeblich um die Anwerbung von 250.000 Kenianern gehe. Ein entsprechender BBC-Bericht hatte vor allem in deutschen sozialen Medien in rechten Kreisen für Aufregung gesorgt. Das Migrationsabkommen nenne weder Zahlen noch Quoten, wurde in Regierungskreisen in Berlin betont.