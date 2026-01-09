Verlierer des Jahres Tesla

Erst auf Rang sieben findet sich mit Hyundai eine Marke, die nicht zu einem der deutschen Konzerne gehört. Die Koreaner kommen auf 25'246 Autos, das ist ein Zuwachs von 49 Prozent. Ford , das seine Zahlen auf 20'723 fast vervierfacht hat, springt auf Rang acht vor Tesla. Der US-E-Autobauer ist um 48 Prozent auf 19'390 Autos abgestürzt ist.