Trotz schwacher Konsumstimmung ist der deutsche Onlinehandel im dritten Quartal 2025 weiter gewachsen. Die Umsätze im E-Commerce stiegen zwischen Juli und September um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf ein Gesamtvolumen von fast 18 Milliarden Euro, wie der Branchenverband bevh am Montag mitteilte. Asiatische Anbieter erreichen dabei mit knapp fünf Prozent des Gesamtumsatzes einen neuen Höchststand. «Dies ist ein Indikator für die anhaltende Sparneigung der Verbraucher, die wir auch in der deutlichen Zunahme der Bestellungen von gebrauchten Waren im Internet erkennen», sagte Martin Gross-Albenhausen, stellvertretender bevh-Hauptgeschäftsführer. So sei der Kauf von Gebrauchtwaren um 27,6 Prozent gestiegen.