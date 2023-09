Die führenden Institute gehen in ihrer Herbstprognose für die Bundesregierung davon aus, dass der private Konsum im kommenden Jahr wieder in Schwung kommt. «Mittlerweile haben die Löhne auf die Teuerung reagiert, so dass die Kaufkraft der Beschäftigten wieder steigen wird», heisst es darin. Dies stabilisiere den privaten Konsum.