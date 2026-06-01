Experten führen das schwache ​Abschneiden auf die erhöhte Inflation infolge der durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Energiepreise zurück, die an der Kaufkraft der Kunden nagt. «Der Einzelhandelsumsatz hat einen Knacks, von dem er sich zurzeit nicht erholt», sagte der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. «Mit den gestiegenen Energiepreisen liegt ‌die Ursache auf den Hand.» Wegen der hohen Unsicherheit dürften die Verbraucher ihr Geld vorerst beisammen halten.