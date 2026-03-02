Im Januar gingen die Umsätze zum Vormonat preisbereinigt (real) um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückschlag kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Dezember waren die Umsätze noch um revidiert 1,2 Prozent gestiegen.