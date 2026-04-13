Thon geht davon aus, dass die Preise an den Energiebörsen «noch einige Zeit» über dem Vorkrisenniveau liegen werden. Hintergrund seien deutlich gestiegene Kosten beim Energieeinkauf. «Im Einkauf an den Energiebörsen haben sich die Preise für das laufende Jahr zwischenzeitlich beim Gas um 75 Prozent und beim Strom um 35 Prozent erhöht», sagte er. «Für das nächste Jahr haben wir schon Preisanstiege im Energiegrosshandel um 60 Prozent beim Gas und 20 Prozent beim Strom gesehen.»