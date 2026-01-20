Hohe Einbussen für Autobauer

Besonders grosse Einbussen im US-Geschäft musste die deutsche Autoindustrie verkraften. Der Wert der exportierten Autos und Autoteile brach von Januar bis November 2025 um 17,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein auf 26,9 Milliarden Euro. Auch der Export von Maschinen in die USA ging zurück - um 9 Prozent auf gut 24 Milliarden Euro. Die Ausfuhren von Pharmazeutika wuchsen dagegen leicht auf rund 26 Milliarden Euro.