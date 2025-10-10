Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt noch für Oktober eine Entscheidung dazu auf höchster EU-Ebene angekündigt. Seit Jahren wird bereits diskutiert, ob man die rund 200 Milliarden Euro, die in Belgien bei dem Unternehmen Euroclear lagern, für die Ukraine nutzen sollte. Merz hat vorgeschlagen, der Ukraine 140 Milliarden Euro an zinslosen Darlehen zur Verfügung zu stellen. Um eine Enteignung zu vermeiden, sollen mit dem Geld EU-Anleihen gekauft werden, die von der Ukraine bei der Zahlung russischer Reparationen nach einem Kriegsende beglichen werden sollen. Die EU-Regierungen sollen diese Anleihen durch Garantien absichern.