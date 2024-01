Ein Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November würde nach Einschätzung des Industrieverbands BDI schwere Auswirkungen auf Deutschland haben. Wirtschaftlich dürften sich die Vereinigten Staaten dann wieder abschotten, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag in Berlin. Ausserdem stelle der Republikaner das westliche Verteidigungsbündnis Nato infrage und suggeriere, den Ukraine-Konflikt rasch lösen zu können. Das bereite Sorgen, weil es starke Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur in der Welt haben könne.