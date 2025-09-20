Der überall sichtbare Verfall kratzt am Vertrauen der Bürger in den Staat und erhöht den Druck auf die Koalition. In einer aktuellen Forsa-Umfrage für den Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gaben 73% der Befragten an, dass die Regierung mit ihrer steigenden Arbeitsbelastung überfordert sei. Die Verbesserung der Infrastruktur wurde als wichtigste Aufgabe genannt, aber das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates hat laut der Umfrage in den letzten fünf Jahren stetig abgenommen.