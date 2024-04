«Wir nehmen das sehr ernst, was sich dort an Gefahren auftut im Hinblick auf mögliche Aktionen des Iran», sagte Scholz am Freitag in Berlin. Er habe ebenso wie Aussenministerin Annalena Baerbock und die gesamte Bundesregierung in Gesprächen mit anderen Regierungen «alles unternommen», um klar zu machen, «dass es hier nicht zu irgendeiner militärischen Aktivität kommen darf».