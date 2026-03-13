Sorge bereitet dem Ökonomen die Lage beim Gas. 20 Prozent Füllstand in den Speichern seien sehr wenig. «Ich sehe das Risiko, dass wir die Gasspeicher bis zum Winter nicht voll bekommen - vor allem dann, wenn der Iran-Krieg länger dauert als gedacht.» Bei den hohen Preisen hätten Händler keinen Anreiz, Gas einzuspeichern. «Beim Gas spielen wir sprichwörtlich mit dem Feuer», sagte Schmidt und regte eine strategische Gasreserve wie beim Öl an.