Die hohe Inflation sei zurück, sagte Nagel. "Die Geldpolitik muss dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich wieder weggeht", fügte er hinzu. Er verwies darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt hat. Im Kampf gegen den anhaltenden Inflationsschub hat sie bereits die Zinsen in drei Schritten um insgesamt 2,0 Prozentpunkte angehoben. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz liegt damit inzwischen bei 1,5 Prozent. Nagel erneuerte seine Forderung eines Abbaus der billionenschweren Anleihenbestände der EZB: "Aus meiner Sicht spricht daher viel dafür, ab Anfang des kommenden Jahres nicht mehr alle auslaufenden Anleihen zu ersetzen." Das wäre ein zusätzliches Straffungssignal, das die Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation unterstreichen würde.