Nagel prognostizierte, dass die Inflation in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich durchschnittlich oberhalb von 8,5 Prozent liegen werde und im Jahr 2023 über der Marke von 7 Prozent. Er geht zudem von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukt sowohl in diesem Quartal als auch in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres aus.