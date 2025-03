Auch bei den Nettozinszahlungen gibt es demnach deutliche Unterschiede. In Frankreich würden dafür etwa fünf Prozent der staatlichen Einnahmen draufgehen, in Grossbritannien sieben Prozent. In Deutschland sollten sie jedoch unter der Marke von drei Prozent bleiben, heisst es in der Reuters vorliegenden Studie der Scope-Analysten Thomas Gillet und Eiko Sievert.