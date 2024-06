Habeck lobte den Ausbau von erneuerbaren Energien in China. Er mahnte bei der ersten Plenarsitzung des deutsch-chinesischen Klima- und Transformationsdialogs jedoch an, dass auch auf die CO2-Emissionen insgesamt geachtet werde. Auch wenn China im vergangenen Jahr seine Kapazitäten an erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut hat, so basiert die Energieproduktion der Volksrepublik immer noch zu gut 60 Prozent auf Kohle.