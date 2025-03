Viele Unternehmen und Branchenexperten waren zuletzt davon ausgegangen, die Talsohle durchschritten zu haben. Nun warnen Experten, dass der Branche wieder harte Zeiten bevorstehen könnten. «Die Wolken haben sich verdunkelt», sagte Sven Carstensen, Manager bei der in Berlin ansässigen Beratungsfirma Bulwiengesa. Der jüngste Anstieg der Kreditkosten könne in Frage stellen, dass die Immobilienpreise das Schlimmste überstanden hätten. Die Geschäfte mit Gewerbeimmobilien, wie etwa Büros, seien bereits «sehr verhalten», weil die Preise zu hoch seien. Das werde wahrscheinlich auch in diesem Jahr so bleiben. Florian Schwalm, Partner bei EY für Immobilien, sagte, dass die Auswirkungen auf die Wiederbelebung des Immobiliensektors verhalten sein werden, wie auch immer die Ausgaben aufgeteilt werden. Ausserdem ist unklar, ob angesichts dringenderen Bedarfs, wie etwa der Sanierung des maroden Schienennetzes, überhaupt Geld in den Immobiliensektor fliessen wird.