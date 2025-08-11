Auch die Bank Vontobel nimmt eine Kurszielanpassung vor. Sie geht auf 601 von 616 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Er habe seine Schätzungen hauptsächlich aufgrund der US-Dollar-Schwäche gekürzt, schreibt Analyst Simon Fössmeier. Das operative Geschäft entwickle sich aber in allen Sparten gut und vor allem das Privatkundengeschäft zeige sich deutlich verbessert. Die starke Präsenz im US-Markt sei jedoch derzeit ein potenzieller Nachteil und die Bewertung im Vergleich zu europäischen Mitbewerbern hoch.