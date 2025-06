Darauf deutet das am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hin. Es stieg im Juni auf 94,2 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Damit geht es bereits den zweiten Monat in Folge stark nach oben. Die neutrale 100-Punkte-Marke des Barometers, die ein durchschnittliches Wachstum der hiesigen Wirtschaft anzeigt, rückt in Sichtweite. «Die Zeichen für die deutsche Konjunktur stehen auf Erholung», sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik.