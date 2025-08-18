Die Bundesregierung hatte vergangene Woche die Notbremse gezogen und angekündigt, Vertrag von Lutz vorzeitig aufzulösen. Die Lage bei der Bahn wurde als dramatisch bezeichnet, unter anderem mit Verweis auf Verluste des Konzerns und viele unpünktliche Züge vor allem im Fernverkehr. Lutz soll noch im Amt bleiben, bis seine Nachfolge geregelt ist. Er ist seit März 2017 Vorstandschef und war zuvor bereits sieben Jahre Finanzvorstand der Bahn.