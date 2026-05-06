«Es gibt ⁠derzeit keine physischen Energieknappheiten in Deutschland», sagte eine Ministeriumssprecherin am ‌Mittwoch. Man beobachte die Lageentwicklung ‌aufmerksam und sei ​im engen Austausch mit der Branche, um Auswirkungen auf die Luftfahrt zu beobachten und bei Bedarf schnell Gegenmassnahmen zu ergreifen. Bei ‌einem Kerosin-Gipfel mit Vertretern der Mineralöl- und Luftfahrtindustrie am 20. April sei übereinstimmend berichtet worden, dass ​noch keine physischen Knappheiten eingetreten seien.