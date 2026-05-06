«Es gibt ⁠derzeit keine physischen Energieknappheiten in Deutschland», sagte eine Ministeriumssprecherin am ‌Mittwoch. Man beobachte die Lageentwicklung ‌aufmerksam und sei ​im engen Austausch mit der Branche, um Auswirkungen auf die Luftfahrt zu beobachten und bei Bedarf schnell Gegenmassnahmen zu ergreifen. Bei ‌einem Kerosin-Gipfel mit Vertretern der Mineralöl- und Luftfahrtindustrie am 20. April sei übereinstimmend berichtet worden, dass ​noch keine physischen Knappheiten eingetreten seien.

Einen ​Bericht des Magazins «Der Spiegel» ​über Kerosin-Lieferungen aus Israel konnte das Ministerium nicht bestätigen. ‌Der «Spiegel» hatte unter Berufung auf israelische Angaben berichtet, Israel liefere auf Bitten des deutschen Energieministeriums ​Kerosin ​nach Deutschland. ⁠Dazu lägen «derzeit keine Erkenntnisse vor», ​sagte die ⁠Sprecherin. Grundsätzlich gelte, dass beim Ankauf von ‌Gas, Rohöl oder Rohölprodukten Unternehmen die Verträge machten. Die Bundesregierung flankiere prinzipiell mit ‌Gesprächen eventuelle Lieferungen.

(Reuters)