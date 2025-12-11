Bevölkerung in Ostdeutschland schrumpft deutlich

Zu einem leichten Bevölkerungswachstum kommt es nur bei zwei der 27 Varianten in den Berechnungen, wenn es einen hohen Wanderungssaldo und eine deutlich steigende Geburtenrate gibt. Insgesamt ergibt sich für 2070 eine Spannweite in der Bevölkerungszahl von 63,9 bis 86,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Bei der vorigen Vorausberechnung von 2022 hatte die Bevölkerungszahl für 2070 je nach Variante zwischen 70,2 bis 94,4 Millionen gelegen. Ursache für die Veränderung sind eine andere Ausgangslage infolge der gesunkenen Nettozuwanderung und der gesunkenen Geburtenrate. «Nur bei hoher Zuwanderung und hoher Geburtenrate läge die Einwohnerzahl Deutschlands 2070 annähernd auf dem heutigen Niveau», erklärten die Statistiker. Bei einem niedrigen Wanderungssaldo könnte die Bevölkerung dagegen auf weniger als 70 Millionen Menschen schrumpfen.