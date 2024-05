Plötzlich verlässlicher Partner

Das war nicht immer so. «Gerade zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat es Zweifel gegeben, wie verlässlich Deutschland etwa als Sicherheits-Partner wirklich ist», sagt ein EU-Diplomat. Aber spätestens seit der Jahreswende gilt Scholz als oberster Antreiber von mehr Waffenlieferungen für die Ukraine. Ausdrücklich lobt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Deutschland für die Lieferung eines dritten Patriot-Luftabwehrsystems als Vorbild. Dabei fällt die innen- und aussenpolitische Wahrnehmung deutlich auseinander: In Deutschland will die SPD Scholz als «Friedenskanzler» verkaufen, aber sogar in der Ampel wird die von ihm abgelehnte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern kritisiert. In Skandinavien jedoch wird vor allem unterstrichen, was Deutschland alles leistet.