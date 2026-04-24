Damit ‌reagiert die schwarz-rote ⁠Koalition auf die sprunghaft gestiegenen Spritpreise, eine Folge des Iran-Krieges seit Ende Februar. Ökonomen hatten sich deutlich gegen die Massnahme ausgesprochen, weil sie ⁠nicht gezielt ärmere Bevölkerungsschichten entlastet. Ob die Preise für Benzin und Diesel tatsächlich wie geplant um bis zu 17 Cent pro Liter sinken, hängt nun an ‌den Mineralölfirmen. Der Bundesrat soll dem Energiesteuersenkungsgesetz noch an diesem Freitag in einer Sondersitzung zustimmen. Der Bundestag ‌gab auch grünes Licht für die geplante Entlastungsprämie in Höhe von ​bis zu 1000 Euro. Unternehmen sollen diese bis zum 30. Juni 2027 ihren Beschäftigten auszahlen können.