Deutschland strebt an, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 von 42 Prozent im Jahr 2021 auf mindestens 80 Prozent zunimmt. Bei den derzeitigen Ausbauraten liegt dieses Ziel jedoch noch in weiter Ferne. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland lediglich 5,6 Gigawatt (GW) an Solarkapazitäten und 1,7 GW an Onshore-Windkapazitäten installiert.