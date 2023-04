Die Zeitung beruft sich in der Meldung vom Sonntag auf eine Simulation des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Demnach würde "eine Bankenkrise Deutschland schon in diesem Jahr in eine Rezession stürzen". So würden neue Verwerfungen im Bankensektor die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr einen halben Prozentpunkt und im nächsten Jahr zwei Prozentpunkte Wachstum kosten. Der IW-Forscher Thomas Obst spiele in seiner Simulation keine neue Finanzkrise, sondern eine mildere Form einer Bankenkrise durch.