Bei der LNG-Technologie wird Erdgas für den Schiffs-Transport verflüssigt. In Anlandeanlagen wie nun in Wilhelmshaven wird es von den extrem niedrigen Transport-Temperaturen dann wieder erwärmt, um es in Pipelines transportieren zu können. Die in Spanien beladene "Höegh Esperanza", die nun als schwimmendes Terminal dient, hatte 165'000 Kubikmeter LNG an Bord, teilte der Energiekonzern Uniper mit. Dies entspricht etwa 96 Millionen Kubikmeter Erdgas und kann zwischen 50'000 und 80'000 Haushalte für ein Jahr versorgen. Die Bundesregierung hat insgesamt fünf dieser schwimmenden Anlagen gemietet. Die täglichen Mietkosten werden auf 200'000 Euro geschätzt. Jede schwimmende Einheit soll eine Kapazität von mindestens fünf Milliarden Kubikmeter (bcm) pro Jahr haben - jeweils etwas mehr als fünf Prozent des deutschen Jahresverbrauchs.