Die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft fielen im Dezember gemessen am Vorjahresmonat um 9,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Schon im November hatten die Erzeugerpreise binnen Jahresfrist stark nachgegeben.Im Dezember verbilligten sich pflanzliche Produkte auf Erzeugerebene um 6,6 Prozent zum Vorjahresmonat, die Preise für Getreide brachen dabei um 31 Prozent ein. Tierische Erzeugnisse wurden gut 12 Prozent günstiger. Gegen den Trend stiegen die Preise für Schlachtschweine (6,2 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise für Agrarprodukte insgesamt um 1,2 Prozent zu.