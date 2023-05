Vier von fünf russischen Konsulaten in Deutschland müssten bis Ende des Jahres schliessen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Russland werde nun noch die Botschaft in Berlin und ein Konsulat betreiben können. Deutschland selbst schliesse die Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinenburg und Nowosibirsk, weil mit der russischen Beschränkung der Personalstärke dort keine konsularische Betreuung mehr möglich sei.